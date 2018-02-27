В госдепе США обещают продолжить политику максимального давления на КНДР

США продолжат политику по изоляции Северной Кореи и после отставки американского спецпредставителя по КНДР Джозефа Юна, заявили во вторник в госдепе.

"Нам жаль, что он уходит со своего поста, но мы продолжим дипломатические усилия в отношении КНДР, основанные на политике максимального давления, чтобы изолировать КНДР до тех пор, пока она не согласится начать эффективные переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова", - написала в "Твиттере" представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

Она отметила, что Дж.Юн принял решение уйти в отставку по личным причинам, а госсекретарь Рекс Тиллерсон "скрепя сердце принял его решение и пожелал ему всего наилучшего".

Ранее телеканал Си-эн-эн сообщал со ссылкой на самого спецпредставителя, что Дж.Юн уйдет в отставку на этой неделе.

В конце прошлой недели делегация КНДР, прибывшая на закрытие Олимпийских игр в Южной Корее, передала послание официального Пхеньяна о готовности "в достаточной степени" к переговорам с Вашингтоном.

Однако также в конце прошлой недели администрация США объявила о решении ввести дополнительные санкции с целью усиления давления на Пхеньян, а президент США Дональд Трамп заявил, что эти санкции являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон когда бы то ни было предпринимал против иностранного государства.

На свой пост 63-летний Дж.Юн был назначен в октябре 2016 года предшественником Дональда Трампа на президентском посту Бараком Обамой.