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Дальнее зарубежье 27.02.2018 19:44

В госдепе США обещают продолжить политику максимального давления на КНДР

США продолжат политику по изоляции Северной Кореи и после отставки американского спецпредставителя по КНДР Джозефа Юна, заявили во вторник в госдепе.

"Нам жаль, что он уходит со своего поста, но мы продолжим дипломатические усилия в отношении КНДР, основанные на политике максимального давления, чтобы изолировать КНДР до тех пор, пока она не согласится начать эффективные переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова", - написала в "Твиттере" представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

Она отметила, что Дж.Юн принял решение уйти в отставку по личным причинам, а госсекретарь Рекс Тиллерсон "скрепя сердце принял его решение и пожелал ему всего наилучшего".

Ранее телеканал Си-эн-эн сообщал со ссылкой на самого спецпредставителя, что Дж.Юн уйдет в отставку на этой неделе.

В конце прошлой недели делегация КНДР, прибывшая на закрытие Олимпийских игр в Южной Корее, передала послание официального Пхеньяна о готовности "в достаточной степени" к переговорам с Вашингтоном.

Однако также в конце прошлой недели администрация США объявила о решении ввести дополнительные санкции с целью усиления давления на Пхеньян, а президент США Дональд Трамп заявил, что эти санкции являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон когда бы то ни было предпринимал против иностранного государства.

На свой пост 63-летний Дж.Юн был назначен в октябре 2016 года предшественником Дональда Трампа на президентском посту Бараком Обамой.

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Тэги: США, КНДР, ДАВЛЕНИЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]