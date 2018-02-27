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ЕС ждет ответа Варшавы на замечания о нарушении принципов правового государства - первый зампред ЕК

В Евросоюзе ожидают ответа Польши на мотивированное предложение Еврокомиссии о нарушении принципов правового государства, а также на четвертую рекомендацию, заявил первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

"Мы ожидаем польскую реакцию на наше мотивированное предложение (о нарушении в Польше принципов правового государства - ИФ) и на четвертую рекомендацию, которую мы направили в декабре. Мы ожидаем ответ через три месяца. И как польский государственный секретарь сообщил на заседании (Совета ЕС - ИФ), мы должны получить ответ очень быстро", - сказал зампред Еврокомиссии во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по общим вопросам.

По его словам, Еврокомиссия сформулирует свою реакцию на основании этого ответа Варшавы, и затем Ф.Тиммерманс подготовит новый доклад для совета.

Он отметил, что на заседании Совета ЕС "все государства-члены говорили о важности правового государства".

"Это основополагающий принцип Европейского союза", - напомнил Ф.Тиммерманс, добавив, что уважение права и независимость судебной власти являются утверждающими элементами ЕС.

Зампред ЕК перечислил проблемы, которые вызвали запуск Еврокомиссией процедуры по статье 7, параграфу 1 Договора о Европейском союзе в отношении Польши, в частности, формирование судебных структур и функционирование прокурорской службы.

"Мы не оспариваем право каждого государства-члена организовывать свою юридическую систему. Конечно, бывают очень основательные причины, вызывающие такие реформы, как повышение эффективности и ответственности", - признал Ф.Тиммерманс.

Однако, по его словам, необходимость реформ не должна использоваться как "оправдание возрастающего политического контроля над судебной властью, которая должна оставаться независимой". Разделение властей - фундаментальный принцип Европейского союза, добавил зампред ЕК.

На такой основе Еврокомиссии пытается найти вместе с польскими властями конкретные решения, пояснил он.

Отвечая на вопрос о перспективе разрешения сложившейся ситуации, Ф.Тиммерманс заявил, что на данном этапе важно дождаться ответа Польши, чтобы на его основе можно было видеть, "есть ли конкретные предложения, которые позволят нам или не позволят продвигаться дальше".

"Польскому правительству надлежит изложить это все в письменном виде. У него было несколько месяцев, чтобы это сделать, и я надеюсь, что мы получим ответ по позитивным мерам", - предположил первый заместитель председателя Еврокомиссии.

Он добавил, что у Еврокомиссии с новым правительством Польши возник диалог, но диалог бывает полезным только, когда дает результат

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, ОТВЕТ


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