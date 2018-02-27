Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0954 RUR   0.0306 GBR   2.3729 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 2 Мар 10° 3 Мар

Дальнее зарубежье 27.02.2018 17:20

Берлускони хотел бы видеть председателя Европарламента Таяни на посту премьера Италии

Директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс даст показания комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает во вторник телеканал "Эй-би-си ньюс" со ссылкой на источники, знакомые с расписанием комитета.

Ожидается, что заседание состоится в ближайшие часы и пройдет за закрытыми дверями.

"Вопрос в том, будет ли она готова ответить на все наши вопросы, когда зайдет", - заявил в интервью каналу конгрессмен Адам Шифф, представляющий Демократическую партию США в комитете по разведке Палаты представителей.

Адвокат Х.Хикс и представители Белого дома США не ответили на запрос телеканала о комментарии. А.Шифф не подтвердил каналу, что слушания при участии Х.Хикс состоятся именно во вторник, отметив, что они пройдут "скоро".

Ранее в феврале "Нью-Йорк таймс" писала, что между президентом США Дональдом Трампом и Х.Хикс однажды произошел разговор, в ходе которого она пообещала, что электронные письма Дональда Трампа-младшего, в которых он говорил о желании получить компромат на Хиллари Клинтон от русских, никогда не увидят свет.

Адвокат Х.Хикс тогда заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

Расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года ведутся в ФБР, а также в комитетах обоих палат Конгресса США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА


Похожие новости


Премьер Италии перед роспуском парламента рассказал об успехах своего правительства Премьер Италии заявляет о намерении обсудить с Путиным актуальные вопросы перед саммитом G7 Премьер Италии выступил в поддержку кандидата в президенты Франции Макрона Премьер Италии высказался за поддержание диалога с Россией Премьер Италии перенес небольшую хирургическую операцию Властям Италии необходимо обеспечить безопасность в регионе, затронутом землетрясением - Ренци

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]