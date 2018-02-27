Берлускони хотел бы видеть председателя Европарламента Таяни на посту премьера Италии

Директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс даст показания комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает во вторник телеканал "Эй-би-си ньюс" со ссылкой на источники, знакомые с расписанием комитета.
Ожидается, что заседание состоится в ближайшие часы и пройдет за закрытыми дверями.
"Вопрос в том, будет ли она готова ответить на все наши вопросы, когда зайдет", - заявил в интервью каналу конгрессмен Адам Шифф, представляющий Демократическую партию США в комитете по разведке Палаты представителей.
Адвокат Х.Хикс и представители Белого дома США не ответили на запрос телеканала о комментарии. А.Шифф не подтвердил каналу, что слушания при участии Х.Хикс состоятся именно во вторник, отметив, что они пройдут "скоро".
Ранее в феврале "Нью-Йорк таймс" писала, что между президентом США Дональдом Трампом и Х.Хикс однажды произошел разговор, в ходе которого она пообещала, что электронные письма Дональда Трампа-младшего, в которых он говорил о желании получить компромат на Хиллари Клинтон от русских, никогда не увидят свет.
Адвокат Х.Хикс тогда заявил, что эти данные не соответствуют действительности.
Расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года ведутся в ФБР, а также в комитетах обоих палат Конгресса США.
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