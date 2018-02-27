В ЕС отказались отвечать на вопрос о возможных шагах Брюсселя в случае выхода США из иранской ядерной сделки

Евросоюз относится к соглашению по иранскому атому как к действующему, заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Соглашение о сотрудничестве с Ираном в ядерной области действует. Мы находимся в контакте с различными сторонами, подписавшими это соглашение. Больше ничего нового на этой стадии", - сказала она во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос, как будет действовать Евросоюз, если, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому.

При этом К.Рей обратила внимание на то, что в пресс-службе ЕС не принято давать комментариев в связи с вопросами, начинающимися со слова "если".