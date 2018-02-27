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Регион 27.02.2018 20:11

В ЕС отказались отвечать на вопрос о возможных шагах Брюсселя в случае выхода США из иранской ядерной сделки

Евросоюз относится к соглашению по иранскому атому как к действующему, заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Соглашение о сотрудничестве с Ираном в ядерной области действует. Мы находимся в контакте с различными сторонами, подписавшими это соглашение. Больше ничего нового на этой стадии", - сказала она во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос, как будет действовать Евросоюз, если, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому.

При этом К.Рей обратила внимание на то, что в пресс-службе ЕС не принято давать комментариев в связи с вопросами, начинающимися со слова "если".

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Тэги: ЕС, ИРАН, США, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]