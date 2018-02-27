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Дальнее зарубежье 27.02.2018 20:32

Суд Германии разрешил властям городов запрещать въезд дизельных автомобилей

Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов, передало немецкое издание "Фокус".

В соответствии с позицией судей, такой шаг связан с необходимостью препятствовать увеличению вредных выбросов в атмосферу.

Ранее запреты были введены в Дюссельдорфе и Штутгарте, в связи с чем был поставлен вопрос об их соответствии закону.

Решение административного суда коснется миллионов водителей по всей Германии. Главным противником запрета стала партия Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель, посчитавшей его угрозой для автомобильной индустрии.

По сообщению немецкой радиостанции "Дойче велле", работа систем фильтрации выхлопных газов у большинства дизельных автомобилей не соответствует требованиям, что привело к трудностям соблюдения норм законов об окружающей среде.

Вредные вещества приводят к таким последствиям для организма, как раздражение дыхательных путей и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ежегодно порядка 6 тыс. немцев умирают вследствие наличия в атмосфере большого количества оксидов азота, используемых для автомобильных двигателей.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, СУД, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]