Суд Германии разрешил властям городов запрещать въезд дизельных автомобилей

Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов, передало немецкое издание "Фокус".

В соответствии с позицией судей, такой шаг связан с необходимостью препятствовать увеличению вредных выбросов в атмосферу.

Ранее запреты были введены в Дюссельдорфе и Штутгарте, в связи с чем был поставлен вопрос об их соответствии закону.

Решение административного суда коснется миллионов водителей по всей Германии. Главным противником запрета стала партия Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель, посчитавшей его угрозой для автомобильной индустрии.

По сообщению немецкой радиостанции "Дойче велле", работа систем фильтрации выхлопных газов у большинства дизельных автомобилей не соответствует требованиям, что привело к трудностям соблюдения норм законов об окружающей среде.

Вредные вещества приводят к таким последствиям для организма, как раздражение дыхательных путей и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ежегодно порядка 6 тыс. немцев умирают вследствие наличия в атмосфере большого количества оксидов азота, используемых для автомобильных двигателей.