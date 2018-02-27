Более 200 телекомпаний приобрели эксклюзивные права на вещание ЧМ-2018 - ФИФА

Представители ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" рассказали командам-участницам Чемпионата мира по футболу о подготовке всех служб к международному турниру.
"Более 200 телевизионных компаний из разных регионов уже приобрели эксклюзивные права на вещание с Чемпионата мира по футболу 2018 года. Чемпионат в России вызывает огромный интерес у всего мира", - сказал руководитель Film Prodact FIFA Paul Redman на семинаре команд-участниц ЧМ-2018 во вторник в Сочи.
В свою очередь директор технической дирекции FIFA St. Martens сказал: " На ЧМ-2018 в России будут задействованы новые инновационные технологические решения для работы спортивных журналистов".
Руководитель департамента безопасности Оргкомитета "Россия-2018" Александр Протасов проинформировал, что на ЧМ-2018 будут обеспечены "максимально полные, но при этом открытые и адаптированные под нужды болельщиков меры безопасности".
В Сочи 27 и 28 февраля проводится семинар для команд-участниц ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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