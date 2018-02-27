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Спорт 27.02.2018 17:28

Более 200 телекомпаний приобрели эксклюзивные права на вещание ЧМ-2018 - ФИФА

Представители ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" рассказали командам-участницам Чемпионата мира по футболу о подготовке всех служб к международному турниру.

"Более 200 телевизионных компаний из разных регионов уже приобрели эксклюзивные права на вещание с Чемпионата мира по футболу 2018 года. Чемпионат в России вызывает огромный интерес у всего мира", - сказал руководитель Film Prodact FIFA Paul Redman на семинаре команд-участниц ЧМ-2018 во вторник в Сочи.

В свою очередь директор технической дирекции FIFA St. Martens сказал: " На ЧМ-2018 в России будут задействованы новые инновационные технологические решения для работы спортивных журналистов".

Руководитель департамента безопасности Оргкомитета "Россия-2018" Александр Протасов проинформировал, что на ЧМ-2018 будут обеспечены "максимально полные, но при этом открытые и адаптированные под нужды болельщиков меры безопасности".

В Сочи 27 и 28 февраля проводится семинар для команд-участниц ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ЧМ2018, ТВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]