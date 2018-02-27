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Дальнее зарубежье 27.02.2018 20:47

Суд ЕС раскритиковал соглашение между Брюсселем и Марокко

Еврокомиссия изучит постановление Суда ЕС, критикующее соглашение между Брюсселе и Марокко, и сделает необходимые выводы, заявила представитель ЕК Катрин Рэй.

На ежедневном брифинге она прокомментировала принятое во вторник постановление Суда ЕС в Люксембурге. Суд счел, что Брюссель, заключая договор с Рабатом, нарушил международное право, не приняв во внимание право на самоопределение народа Западной Сахары.

Деликатность ситуации заключается в том, что литовские, французские, испанские и другие европейские траулеры ведут промысел в богатой рыбой прибрежной акватории Западной Сахары, которую Марокко считает своей. Задавший вопрос журналист поинтересовался, какую долю денег от эксплуатации рыбных запасов европейцами в соответствии с этим соглашением получит Рабат, а сколько дойдет до Западной Сахары.

"Мы изучим постановление суда, чтобы определить его последствия, особенно для хозяйствующих субъектов, - сказала К.Рэй. - ЕС тесно сотрудничал и будет сотрудничать с марокканскими властями по этому вопросу. Остается договориться о необходимых инструментах, которые позволили бы полностью уважать независимое мнение суда. Марокко для нас важнейший партнер в южном соседстве, и мы дорожим этим ценным партнерством".

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Тэги: ЕС, МАРОККО, СОГЛАШЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]