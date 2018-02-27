Суд ЕС раскритиковал соглашение между Брюсселем и Марокко

Еврокомиссия изучит постановление Суда ЕС, критикующее соглашение между Брюсселе и Марокко, и сделает необходимые выводы, заявила представитель ЕК Катрин Рэй.
На ежедневном брифинге она прокомментировала принятое во вторник постановление Суда ЕС в Люксембурге. Суд счел, что Брюссель, заключая договор с Рабатом, нарушил международное право, не приняв во внимание право на самоопределение народа Западной Сахары.
Деликатность ситуации заключается в том, что литовские, французские, испанские и другие европейские траулеры ведут промысел в богатой рыбой прибрежной акватории Западной Сахары, которую Марокко считает своей. Задавший вопрос журналист поинтересовался, какую долю денег от эксплуатации рыбных запасов европейцами в соответствии с этим соглашением получит Рабат, а сколько дойдет до Западной Сахары.
"Мы изучим постановление суда, чтобы определить его последствия, особенно для хозяйствующих субъектов, - сказала К.Рэй. - ЕС тесно сотрудничал и будет сотрудничать с марокканскими властями по этому вопросу. Остается договориться о необходимых инструментах, которые позволили бы полностью уважать независимое мнение суда. Марокко для нас важнейший партнер в южном соседстве, и мы дорожим этим ценным партнерством".
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянского села
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат для замены кровли многоквартирных домов в Мингячевире
Баку и Белград обсудили вопросы расширения ВТС – Минобороны Азербайджана
Производители продукции АПК в Азербайджане по итогам 2017г получат около 23 млн манатов субсидий
Курс манат/доллар на 28 февраля - 1,7001 манат/$1
Президент Алиев поставил задачу увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана
В азербайджанских водах на Каспии продолжаются поиски пропавшего с иранского судна по пути в Россию моряка
Более 200 телекомпаний приобрели эксклюзивные права на вещание ЧМ-2018 - ФИФА
Тайваньский премьер успокоил жителей страны, создавших ажиотаж вокруг туалетной бумаги
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Президент Алиев находится с визитом в Мингячевире
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nobel Oil Services создает совместное предприятие с GAMA Industry Inc.
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Мингечевире, Евлахе и Кюрдамире. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»