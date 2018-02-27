Пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Башкирии

Пять человек стали жертвами автоаварии в Башкирии, сообщил "Интерфаксу" источник в службе транспортного надзора региона.

"На трассе в Иглинском районе столкнулись грузовик и пассажирский автобус, пострадали шесть человек, пятеро, предварительно, погибли", - сказал источник.