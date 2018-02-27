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СНГ 27.02.2018 18:01

Дочь Назарбаева инициирует создание телевидения ЕАЭС

Председатель комитета сената Казахстана по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева (старшая дочь президента республики Нурсултана Назарбаева - ИФ) считает недостаточным освещение в СМИ интеграционных процессов и предлагает создать телевидение ЕАЭС.

Как следует из распространенного во вторник сообщения пресс-службы сената, такая инициатива прозвучала в ходе встреч с руководством Евразийской экономической комиссии в Москве.

"В ходе рабочей поездки в Москву состоялись встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, членами коллегии (министрами) Евразийской экономической комиссии Тимуром Жаксылыковым и Маратом Кусаиновым. Обсудив актуальные вопросы евразийской интеграции, Д.Назарбаева указала на недостаточное освещение интеграционных процессов. Сенатор предложила создать телевидение ЕАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Москве Д.Назарбаева также провела встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, на которой рассказала об итогах совместного заседания комитета СФ по международным делам и комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената.

"По мнению сенатора, наряду с работой комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Казахстана такой механизм межпарламентского взаимодействия является крайне эффективным для решения конкретных проблем, оперативного снятия препон, которые возникают на пути евразийской интеграции", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, В.Матвиенко со своей стороны предложила членам верхних палат парламентов двух стран активно включиться в проведение Форумов межрегионального сотрудничества, ежегодно проводимых под председательством президентов России и Казахстана.

Глава Совета Федерации поздравила Казахстан с успешным председательством в Совете Безопасности ООН и пригласила Д.Назарбаеву принять участие в Евразийском женском форуме в сентябре этого года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ТЕЛЕВИДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]