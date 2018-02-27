Производители продукции АПК в Азербайджане по итогам 2017г получат около 23 млн манатов субсидий

Производители хлопка в Азербайджане по итогам 2017 года получат субсидии в размере 20 млн 719,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

Данное решение было принято во вторник на заседании Республиканской комиссии.

«В целом 15,389 тыс. производителей хлопка в 23 районах страны произвели 207,2 тыс. тонн хлопка. За каждый килограмм сданного хлопка им полагается субсидия в размере 0,1 манатов»,- сказали в министерстве.

Субсидии также получат и производители других сельскохозяйственных культур. Так производители табака получат субсидии на сумму 201,1 тыс. манатов, сахарной свеклы - 1 млн 584,6 тыс. манатов. В целом, суммарный объем субсидий составит 22 млн 901,1 тыс. манатов.

По данным Минсельхоза, в 2017 году в Азербайджане было произведено 2,5 тыс. тонн высушенного табака и 15,5 тыс. тонн увлажненного табака. Производство сахарной свеклы в прошлом году составило 396,1 тыс. тонн.

«Необходимые документы для выплаты субсидий производителям хлопка, табака и сахарной свеклы направлены в соответствующие органы», - отметили в ведомстве.

Б.Рустамбеков