Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0954 RUR   0.0306 GBR   2.3729 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 2 Мар 10° 3 Мар

АПК 27.02.2018 18:00

Производители продукции АПК в Азербайджане по итогам 2017г получат около 23 млн манатов субсидий

Производители хлопка в Азербайджане по итогам 2017 года получат субсидии в размере 20 млн 719,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

Данное решение было принято во вторник на заседании Республиканской комиссии.

«В целом 15,389 тыс. производителей хлопка в 23 районах страны произвели 207,2 тыс. тонн хлопка. За каждый килограмм сданного хлопка им полагается субсидия в размере 0,1 манатов»,- сказали в министерстве.

Субсидии также получат и производители других сельскохозяйственных культур. Так производители табака получат субсидии на сумму 201,1 тыс. манатов, сахарной свеклы - 1 млн 584,6 тыс. манатов. В целом, суммарный объем субсидий составит 22 млн 901,1 тыс. манатов.

По данным Минсельхоза, в 2017 году в Азербайджане было произведено 2,5 тыс. тонн высушенного табака и 15,5 тыс. тонн увлажненного табака. Производство сахарной свеклы в прошлом году составило 396,1 тыс. тонн.

«Необходимые документы для выплаты субсидий производителям хлопка, табака и сахарной свеклы направлены в соответствующие органы», - отметили в ведомстве.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, СУБСИДИИ


Похожие новости


Субсидии на поддержку искусственного осеменения коров в Азербайджане в 2016г превысили 850 тыс. манатов, в январе 2017г – 440 тыс. манатов Производители продукции АПК в Азербайджане в 2016г получили субсидий на сумму более 180 млн манатов - премьер Производители пшеницы и риса в Азербайджане в 2016 году получили субсидий на 80 млн. манатов – глава Минсельхоза Производители продукции АПК в Азербайджане с 2004г получили из госбюджета субсидий на 1 млрд манатов ЕС требует от Парижа возврата субсидий АПК на 1 млрд евро Объем субсидий и льготных кредитов в различные сферы АПК Азербайджана за 2003-2013 гг. превысил 1 млрд манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]