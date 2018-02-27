Президент Азербайджана выделил 3 млн манат для замены кровли многоквартирных домов в Мингячевире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Мингячевира 3 млн манатов для замены кровельных покрытий и необходимого ремонта 60 многоквартирных домов в городе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде