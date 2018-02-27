Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0954 RUR   0.0306 GBR   2.3729 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 2 Мар 10° 3 Мар

Внутренняя политика 27.02.2018 18:05

Президент Азербайджана выделил 3 млн манат для замены кровли многоквартирных домов в Мингячевире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Мингячевира 3 млн манатов для замены кровельных покрытий и необходимого ремонта 60 многоквартирных домов в городе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОН, ЖИЛЬЕ, РЕМОНТ


Похожие новости


МИД Азербайджана: Заседание технической группы по региональной инфраструктуре состоится в конце ноября в Баку Азербайджан будет инициировать создание новых трехсторонних форматов сотрудничества в регионе – помощник президента Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Гейгеле Президент Алиев ознакомился с мобильным полевым госпиталем и открыл ряд объектов в Шамкирском районе Президент Алиев открыл ряд объектов в Гедабейском районе Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Самухском районе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]