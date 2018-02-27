Президент Азербайджана выделил 3 млн манат для замены кровли многоквартирных домов в Мингячевире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Мингячевира 3 млн манатов для замены кровельных покрытий и необходимого ремонта 60 многоквартирных домов в городе.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Ф.Исазаде
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