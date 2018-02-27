Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянского села

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию об обстреле села в Тавушской области Армении.

«Это очередная дезинформация армянской стороны. Подобными заявлениями они готовят почву для будущих провокаций»,- заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские ВС открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армянской армии и одному из сел в Тавушской области Армении.

Ф.Исазаде