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Происшествия 27.02.2018 20:55

В азербайджанских водах на Каспии продолжаются поиски пропавшего с иранского судна по пути в Россию моряка

Азербайджанские спасатели продолжают поиски без вести пропавшего члена команды иранского грузового судна Taradis в Каспийском море, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«Поиски ведутся в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. К поискам привлечен вертолет авиационной группы МЧС и корабль береговой охраны пограничной службы»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, МЧС Азербайджана получило обращение от портовой и морской администрации Ирана с просьбой содействовать в поисках без вести пропавшего вечером 25 февраля в территориальных водах Азербайджана члена команды иранского судна.

Азербайджанская сторона приступила к поискам утром 26 февраля,

По открытым данным, судно следовало из иранского порта Бендер-Энзели в российскую Махачкалу.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МОРЯК, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]