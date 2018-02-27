В азербайджанских водах на Каспии продолжаются поиски пропавшего с иранского судна по пути в Россию моряка

Азербайджанские спасатели продолжают поиски без вести пропавшего члена команды иранского грузового судна Taradis в Каспийском море, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«Поиски ведутся в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. К поискам привлечен вертолет авиационной группы МЧС и корабль береговой охраны пограничной службы»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, МЧС Азербайджана получило обращение от портовой и морской администрации Ирана с просьбой содействовать в поисках без вести пропавшего вечером 25 февраля в территориальных водах Азербайджана члена команды иранского судна.

Азербайджанская сторона приступила к поискам утром 26 февраля,

По открытым данным, судно следовало из иранского порта Бендер-Энзели в российскую Махачкалу.

Ф.Исазаде