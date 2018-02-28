Американский сенатор обеспокоен сотрудничеством США с Саудовской Аравией по атому

Сенатор-демократ из комитета по международным отношениям американского сената Эд Мерки выразил опасения, что наметившееся сотрудничество США с Саудовской Аравией в области атомной энергетики может нарушить режим нераспространения ядерного оружия.

В письме на имя госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра энергетики Рика Пэрри он отметил, что соглашение о строительстве в Саудовской Аравии ядерных реакторов "почти наверняка" относится к сфере нераспространения.

Беспокойство сенатора вызвал тот факт, что Саудовская Аравия последовательно отказывалась подписать с США так называемое "Соглашение 123", которое, в частности, предусматривает отказ от обогащения урана на территории стран, сотрудничающих с США в области ядерной энергетики.

Как отмечается в письме, на фоне нежелания Эр-Рияда следовать условиям "Соглашения 123" озабоченность вызывают "заявления саудовских официальных представителей и членов королевской семьи о том, что ядерная программа страны служит как целям производства электроэнергии, так и геополитическим целям".

В связи с этим Э.Мерки просит Р.Тиллерсона и Р.Пэрри ответить на вопрос о том, "что является импульсом, побудившим США возобновить обсуждение соглашения о ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией".

Он также спрашивает, обращалась ли Саудовская Аравия с предложением пересмотреть условия "Соглашения 123", или же Вашингтон сам пришел к такому решению.

"Администрация Трампа должна более подробно объяснить, почему она собирается пойти на компромисс" с Саудовской Аравией по "Соглашению 123", требует сенатор.

Контрактов на строительство ядерных реакторов в Саудовской Аравии помимо американской компании Westinghouse добиваются также Франция, Россия, Китай, Южная Корея.

О начале строительства первого из запланированных 16 ядерных реакторов Эр-Рияд намерен объявить в начале марта текущего года.