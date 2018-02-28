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Дальнее зарубежье 28.02.2018 09:15

Хизер Нойерт выразила сомнения в том, что США и РФ могут двигаться дальше по вопросу налаживания отношений

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт не уверена, что США и Россия могут двигаться дальше по вопросу налаживания отношений.

"Я не уверена, что мы можем (двигаться дальше - ИФ)", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, достаточную ли цену, по мнению США, Россия заплатила за возможное вмешательство в президентские выборы 2016 года, и могут ли страны начать двигаться дальше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]