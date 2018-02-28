Хизер Нойерт выразила сомнения в том, что США и РФ могут двигаться дальше по вопросу налаживания отношений

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт не уверена, что США и Россия могут двигаться дальше по вопросу налаживания отношений.

"Я не уверена, что мы можем (двигаться дальше - ИФ)", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, достаточную ли цену, по мнению США, Россия заплатила за возможное вмешательство в президентские выборы 2016 года, и могут ли страны начать двигаться дальше.