Американская разведка нашла доказательства вскрытия сайтов и систем регистрации голосования в ряде штатов - СМИ

У разведсообщества США появились существенные доказательства того, что интернет-сайты и системы регистрации голосования в семи штатах "были вскрыты" действовавшими при поддержке России тайными агентами еще до президентских выборов 2016 года, утверждает телеканал NBC News со ссылкой на нескольких американских чиновников.
По словам трех высокопоставленных лиц разведки, это могли быть следующие американские штаты: Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин.
"Системы в семи штатах "были вскрыты" различными способами, причем некоторые нарушения были серьезнее, чем другие, от входа на сайты штатов до проникновения в фактические системы регистрации избирателей", - сообщили источники.
Шесть из семи штатов отрицают, что они "были вскрыты", основываясь на своих собственных киберрасследованиях, передает телеканал.
В свою очередь штат Иллинойс "сам обнаружил злонамеренную кибератаку в своей системе регистрации избирателей летом 2016 года и сообщил об этом в Министерство внутренней безопасности США", отмечается в сообщении.
"Рассекреченная экспертная оценка разведсообщества от 6 января 2017 года показала, что российские лица не поставили под угрозу системы подсчета голосов. Эта оценка не изменилась", - говорится в заявлении офиса директора Нацразведки США, текст которого приводит телеканал.
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