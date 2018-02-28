Сотрудники американской военной базы почувствовали себя плохо после вскрытия подозрительного письма - СМИ

В здании американской военной базы в округе Арлингтон под Вашингтоном, где работают морские пехотинцы и гражданские лица, 11 человек почувствовали себя плохо после вскрытия подозрительного письма, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарную службу округа.

Отмечается, что три человека были доставлены в местную больницу, они находятся в стабильном состоянии.

Как сообщает телеканал, у нескольких человек после вскрытия появились симптомы жжения на руках и лице, у одного человека было кровотечение из носа.

"Персонал предпринял немедленные превентивные меры, эвакуируя людей из здания (где произошел инцидент - ИФ)", - сообщил представитель пресс-службы морской пехоты майор Брайан Блок.

Ведется расследование данного инцидента, отмечает телеканал.