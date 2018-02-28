Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0781 RUR   0.0302 GBR   2.3631 TRY   0.4463

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 2 Мар 3 Мар

Дальнее зарубежье 28.02.2018 09:07

Сотрудники американской военной базы почувствовали себя плохо после вскрытия подозрительного письма - СМИ

В здании американской военной базы в округе Арлингтон под Вашингтоном, где работают морские пехотинцы и гражданские лица, 11 человек почувствовали себя плохо после вскрытия подозрительного письма, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарную службу округа.

Отмечается, что три человека были доставлены в местную больницу, они находятся в стабильном состоянии.

Как сообщает телеканал, у нескольких человек после вскрытия появились симптомы жжения на руках и лице, у одного человека было кровотечение из носа.

"Персонал предпринял немедленные превентивные меры, эвакуируя людей из здания (где произошел инцидент - ИФ)", - сообщил представитель пресс-службы морской пехоты майор Брайан Блок.

Ведется расследование данного инцидента, отмечает телеканал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БАЗА, ПИСЬМО, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


США больше не предпринимают попыток разместить в Киргизии новую военную базу - премьер Обама попрощался с военными на базе морской пехоты на Гавайях - СМИ США строят в Нигере базу для беспилотников стоимостью в $100 млн - сайт Япония до 9 сентября приостанавливает перенос военной базы США на Окинаве Россия примет меры в ответ на переход под командование США новой базы в Румынии - Грушко На военной базе в США неизвестный открыл стрельбу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]