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Финансы 28.02.2018 09:04

ЕБРР в 2017г сократил чистую прибыль на 22% - до 772 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году сократил чистую прибыль на 22%, до 772 млн евро по сравнению с 992 млн евро по итогам 2016 года, говорится в сообщении банка.

Снижение финансового результата в ЕБРР объясняют сокращением доходов от инвестиций в капитал (до 332 млн евро против 423 млн евро в 2016 году).

Банк в прошлом году профинансировал 412 проектов на сумму 9,7 млрд евро (годом ранее - 378 проекта на 9,4 млрд евро).

Чистый процентный доход ЕБРР снизился в 2017 году до 754 млн евро с 774 млн евро годом ранее.

Доля NPL в кредитном портфеле ЕБРР за прошлый год сократилась до 3,9% с 5,5% годом ранее в результате погашений, списания кредитов и возвращения некоторых кредитов в статус работающих.

А.Азизов

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Тэги: ЕБРР, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]