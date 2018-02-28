ЕБРР в 2017г сократил чистую прибыль на 22% - до 772 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году сократил чистую прибыль на 22%, до 772 млн евро по сравнению с 992 млн евро по итогам 2016 года, говорится в сообщении банка.
Снижение финансового результата в ЕБРР объясняют сокращением доходов от инвестиций в капитал (до 332 млн евро против 423 млн евро в 2016 году).
Банк в прошлом году профинансировал 412 проектов на сумму 9,7 млрд евро (годом ранее - 378 проекта на 9,4 млрд евро).
Чистый процентный доход ЕБРР снизился в 2017 году до 754 млн евро с 774 млн евро годом ранее.
Доля NPL в кредитном портфеле ЕБРР за прошлый год сократилась до 3,9% с 5,5% годом ранее в результате погашений, списания кредитов и возвращения некоторых кредитов в статус работающих.
А.Азизов
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