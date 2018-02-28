США не будут вести переговоры с КНДР ради предоставления ей времени на ракетно-ядерные разработки - американский дипломат

США не пойдут на диалог с Северной Кореей только ради того, чтобы она выиграла время для развития своей ракетно-ядерной программы, заявил временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Кнаппер.

На встрече с журналистами дипломат отметил, что Северная Корея "должна продемонстрировать", что ее желание к диалогу продиктовано готовностью к "прогрессу в области денуклеаризации".

Ранее о том, что КНДР может пойти на переговоры, заявил в Южной Корее глава северокорейской делегации на закрытии Олимпиады в Пхенчхане заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль.