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Дальнее зарубежье 28.02.2018 09:55

Южная Корея и США возобновят проведение совместный военных учений в апреле - чиновник

Практика проведения регулярных совместных военных учений США и Южной Кореи будет возобновлена в апреле 2018 года, заявил советник южнокорейского президента по вопросам безопасности Мун Чон Ин.

Выступая на семинаре в Вашингтоне, он сказал, что "уверен в том, что учения возобновятся в первой неделе апреля".

Проведение учений было по согласованию сторон приостановлено на время зимних Олимпийских игр, прошедших в Южной Корее.

"Тем не менее, если перед проведением учений между США и Северной Кореей состоятся переговоры, то может быть достигнут какой-то компромисс", - отметил южнокорейский чиновник.

Он высказался в пользу начала диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му заявил, что он и его американский коллега Джим Мэттис объявят о возобновлении маневров в период между закрытием Олимпиады и началом апреля.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, УЧЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]