Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США, Brent у $66,2 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду вторую сессию подряд перед публикацией официальных данных о товарных запасах топлива в США, пишет Dow Jones.
Кроме того, укрепление доллара на заявлениях нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла оказывает отрицательное давление на сырьевые рынки.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 28 февраля уменьшилась на $0,40 (0,60%), до $66,23 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустилась на $0,33 (0,52%) - до $62,68 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 87 центов (1,3%), до $66,63 за баррель, а стоимость WTI упала на $0,90 (1,4%), до $63,01 за баррель.
Согласно данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США выросли на 933 тыс. баррелей на прошлой неделе.
Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - на 1,914 млн баррелей за неделю.
Между тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о повышении запасов нефти на 2,1 млн баррелей, а также о сокращении запасов дистиллятов и бензина - на 200 тыс. баррелей в каждом случае.
Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи в США, которые могут стать крупнейшим мировым производителем нефти уже в этом или следующем году.
Средний прирост добычи нефти в США с начала 2018 года, по еженедельным данным, составляет 70 тыс. баррелей нефти в сутки - в 3,5 раза больше, чем в первые месяцы 2017 года, отметил Тайлер Ричи из Sevens Report.
НАТО обучает азербайджанских военных проведению поисково-спасательных операций в ходе войны
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Египта в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении женевских конвенций гуманитарного права
В Тертерском районе заложили фундамент нового Олимпийского спортивного комплекса
Baku Card будет выпущена в обращение в ближайшие месяцы - Pasha Travel
В азербайджанских водах на Каспии продолжаются поиски пропавшего с иранского судна по пути в Россию моряка
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Президент Алиев находится с визитом в Мингячевире
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Грузинский президент помиловал почти 120 заключенных
Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыл свои двери после трех дней протеста представителей христианских конфессий
Президент Афганистана призвал талибов к мирному диалогу, пообещав признать их политической группой
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка РИКЦ
В Баку прошла встреча, посвящённая 235-летию Василия Жуковского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»