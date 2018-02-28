Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 февраля сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 февраля ЦБА установил на уровне 2,0781 манат/$ (27 февраля - 2,0954 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 февраля установил 0,0302 маната/1RUB (27 февраля -0,0306 манат/1RUB).

Н.Аббасова