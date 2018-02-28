Дипломат опроверг сообщения о том, что отставка спецпредставителя США по КНДР связана с изменением политики Вашингтона

Временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Кнаппер опроверг сообщения о том, что спецпредставитель американской администрации по КНДР Джозеф Юн уходит в отставку в связи с изменением политики США в отношении Пхеньяна.

"Нет ничего более далекого от правды. Наша политика остается прежней. Наша тесная координация с Южной Кореей продолжает осуществляться", - завил он журналистам.

Как сообщалось, Дж.Юн подал в отставку, которая была принята госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В интервью CNN Дж.Юн сообщил, что решение об отставке было его собственным.

"Это действительно было моим решением. Время, думаю, было выбрано правильно", - сказа дипломат, отметив, что наблюдается "некоторое затишье" в проведении КНДР новых ракетно-ядерных испытаний.

Наблюдатели не исключают, что отставка Д,Юна, являющегося сторонником потепления отношений между США и КНДР, связана с негативной реакцией США на предложение Северной Кореи о начале диалога между двумя странами, что решительно поддержал Сеул.

Телеканал Уай-Ти-Эн в минувшее воскресенье сообщил, что глава делегации КНДР в Южной Корее Ким Ён Чхоль заявил на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином в Пхенчхане о готовности Пхеньяна вести переговоры с Вашингтоном.