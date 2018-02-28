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Дальнее зарубежье 28.02.2018 11:30

Афганские власти обвинили талибов в похищении почти 20 пассажиров автобуса

Боевики радикального движения "Талибан" похитили 19 пассажиров автобуса на юге Афганистана, сообщил в среду телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Кандагар генерала Абдулу Разика.

По его данным автобус, следовал из Кандагара в Урузган.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВТОБУС, ПАССАЖИРЫ, ПОХИЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]