Афганские власти обвинили талибов в похищении почти 20 пассажиров автобуса

Боевики радикального движения "Талибан" похитили 19 пассажиров автобуса на юге Афганистана, сообщил в среду телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Кандагар генерала Абдулу Разика.

По его данным автобус, следовал из Кандагара в Урузган.