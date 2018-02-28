Канцлер Австрии выступает за обновление системы предоставления убежища мигрантам

Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает к усиленной работе над гарантией безопасности внешних границ ЕС, выступает за создание новой системы предоставления убежища мигрантам.

"Миграционный кризис еще не закончился, достаточно просто взглянуть на развитие демографической ситуации на Африканском континенте. Наблюдается сокращение числа нелегальных мигрантов, прибывших в ЕС в прошлом году, что является положительным явлением. Но нам все еще необходимо усиленно работать над созданием новой европейской системы предоставления убежища и обеспечить безопасность наших внешних границ", - сказал он в интервью "Интерфаксу" в канун намеченного на среду визита в Россию.

"Мы, а не контрабандисты людей, должны решать, кому можно приезжать в Европу. Для достижения этой цели необходимо обеспечить расширение сотрудничества в целях развития в странах исхода", - отметил С.Курц.

"Необходимо понимать, что те, кто хочет попасть в ЕС нелегально, будут спасены на море и потом отправлены на родину или безопасную зону в третьей стране, а не будут получать путевку в ЕС", - предостерег австрийский канцлер.