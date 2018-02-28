Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0781 RUR   0.0302 GBR   2.3631 TRY   0.4463

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.91 Brent   67.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 2 Мар 3 Мар

Дальнее зарубежье 28.02.2018 12:03

Премьер Эстонии выступил за интеграцию русскоязычного населения страны

Глава правительства Эстонии и председатель крупнейшей правящей "Партии Центра" Юри Ратас (Juri Ratas) высказался против отчуждения русскоговорящего населения.

Излагая в интервью порталу телерадиовещания ERR свое видение программы партии на предстоящих в марте 2019 года парламентских выборах, он уделил теме интеграции некоренного населения одно из первых мест.

"Третьей большой темой (после тем пенсионеров и нетрудоспособных) на сей раз будет, как мы сможем сломать ось "они" и "мы". В Эстонии есть только ось "мы". Все 1,3 миллиона жителей - это наши люди", - заявил глава правительства.

Он высказался за обучение детей эстонскому языку в детских садах. "В 617 русскоговорящих садиках следует ввести серьезное обучение эстонскому языку и привлечь для этого учителей", - считает премьер.

Ю.Ратас предложил призвать на работу учителей-пенсионеров и практикантов. "Здесь очень нужен государственный заказ", - считает он.

По его словам, завершен этап выдачи "серых паспортов" лицам, не имеющим гражданства. "Но это не означает нулевого гражданства, это не означает отправки эстонских паспортов и гражданства по почте домой, это означает предоставление ходатайств, клятву верности", - сказал глава правительсьтва.

Люди, которые жили в Эстонии до восстановления независимости 20 августа 1991 года и их потомки должны получить гражданство в упрощенном порядке, "если они лояльны Эстонии и нашим законам". "Но точно не должны получить гражданство те, кто был связан с Советской армией и различными спецслужбами того времени", - считает глава правительства.

Кроме того, Ю.Ратас заявил, что не рассматривает заключенный в 2004 году с партией "Единая Россия" протокол о сотрудничестве действующим. По его словам, протокол "не заработал и для меня его не существует".

Также он заявил, что Эстония готова к отражению возможного вмешательства на будущих парламентских выборах иностранных государств.

"Когда мы говорим о трансграничном вмешательстве в крупные сети, то это RIA (департамент государственных информационных систем) отслеживает ежедневно. Я верю в различные департаменты, которые занимаются этой работой. И, разумеется, мы не только готовы, но нанесем здесь ответный удар", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЦМЕНЬШИНСТВА


Похожие новости


В Швеции премьер-министра Эстонии не пустили в самолет, летевший на родину - СМИ Премьер Эстонии уверен, что присутствие войск НАТО в республике станет обыденным В Эстонии повысят минимальную необлагаемую подоходным налогом зарплату до 500 евро - премьер Премьер Эстонии высказался за сохранение антироссийских санкций Членство в ЕС и НАТО сделало Эстонию защищенной и обеспеченной, считает премьер Премьер-министр Эстонии подал в отставку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]