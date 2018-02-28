Казахстан может стать первопроходцем в миротворческой миссии ОДКБ - Карасин

Россия поддерживает планы, предлагаемые Казахстаном в качестве председателя Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), по обеспечению безопасности в регионе, сказал статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
"Мы приветствуем намерение Казахстана повысить свой профиль в международной миротворческой деятельности под эгидой ООН. Полагаем, что ваша страна может сыграть роль первопроходца в становлении и миротворческой миссии ОДКБ", - сказал Г.Карасин на международной конференции "Казахстан-Россия: союзничество, устремленное в будущее" в Астане в среду.
"Авторитета вам не занимать. На это указывают результаты работы на площадке, представленной Казахстаном "астанинского процесса" по Сирии", - отметил он.
По словам Г.Карасина, стратегическое партнерство стран отвечает интересам народов России и Казахстана.
"Они - гарант процветания и политической стабильности. Уверен, что общая экономическая политика и скоординированная линия на международной арене сделают нас сильнее перед лицом любых испытаний. А это позволит нам уверенно глядеть в будущее", - заключил он.
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