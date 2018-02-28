Доллар слабо дорожает к евро, завершает февраль в плюсе

Доллар в среду продолжает подъем к евро на заявлениях нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе, но стабилизировался по отношению к большинству остальных валют и снижается в паре с иеной.
Японская нацвалюта укрепляется после того, как Банк Японии снизил объемы покупки долгосрочных облигаций в ходе регулярных операций. Это решение вызвало нервную реакцию рынка, несмотря на то, что ранее на этой неделе председатель ЦБ Харухико Курода говорил, что не планирует прекращать стимулирующую денежно-кредитную политику, сообщает агентство Bloomberg.
Евро к 9:25 МСК 28 февраля стоил $1,2223 по сравнению с $1,2233 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, за которые доллар укрепился на 0,7% в этой паре.
Курс доллара к японской нацвалюте опустился на 0,2% - до 107,07 иены/$1, евро - на 0,3%, до 130,88 иены.
Во вторник Дж.Пауэлл заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона. "Некоторые из препятствий, стоявших перед американской экономикой в предыдущие годы, превратились в факторы, способствующие росту", - сказал он.
Однако инвесторы восприняли слова Дж.Пауэлла об укреплении экономики как указание на то, что Федрезерв будет действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает MarketWatch.
С начала февраля доллар подорожал на 1,5% к евро. В паре с иеной доллар потерял почти 2%.
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