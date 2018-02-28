Переговоры по карабахскому урегулированию продолжатся после выборов в Азербайджане и Армении – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Женеве заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будут продолжены после завершения выборов в Азербайджане и Армении.

"Э.Мамедъяров проинформировал Ф.Гранди о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр подчеркнул, что после проведения выборов (президентских - ИФ) в Азербайджане и Армении совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ будут продолжены субстантивные переговоры, направленные на достижение конечного результата", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД отметил необходимость безотлагательного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана согласно принятым резолюциям Совбеза ООН.

Э.Мамедъяров на встрече также заявил, что международные структуры и общественность должны обратить серьезное внимание на незаконное размещение на оккупированных территориях Азербайджана армян из Сирии.

Б.Рустамбеков