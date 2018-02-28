Сделки по облигациям на вторичном рынке по пятилетним облигациям SOCAR до сих пор составили около $135 млн

Объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на вторичном рынке к настоящему времени составил $134,6 млн, говорится в сообщении компании PSG Kapital.
«По данным брокерской компании PSG Kapital, являющей маркетмейкером облигаций SOCAR, до сих пор на вторичном рынке объем облигаций по облигациям Госнефтекомпании составил $134,6 млн», - отмечается в информации.
При этом за период с 19 по 23 февраля 2018 года на вторичном рынке были совершены сделки по купле-продаже 1,644 тыс. облигаций SOCAR на $1,65 млн.
"В целом, с начала 2018 года с облигациями SOCAR на вторичном рынке совершены операции на сумму $11,9 млн", - подчеркивает PSG Kapital.
Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.
Эмиссия была разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
А.Азизов
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