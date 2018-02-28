Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении женевских конвенций гуманитарного права

Армения должна освободить азербайджанских заложников Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, находящихся в настоящее время у армянской стороны, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров в рамках официального визита в женевский офис ООН встретился с президентом Международного комитета красного креста (МККК) Петером Маурером.
«В ходе встречи министр затронул гуманитарные аспекты военной агрессии Армении против Азербайджана. Он подчеркнул необходимость освобождения азербайджанских заложников Ш.Гулиева и Д.Аскерова, незаконно удерживаемых армянской стороной с 2014 года»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Э.Мамедъяров подчеркнул, что Армения грубо нарушает взятые на себя обязательства на основе женевских конвенций по международному гуманитарному праву.
«Изменением демографической ситуации, размещением беженцев из Сирии, проведением незаконной экономической и другой деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, Армения грубо нарушает международное гуманитарное право, в частности, взятые на себя обязательства на основе женевских конвенций»,- отметил азербайджанский министр.
Он также подчеркнул, что Азербайджан высоко оценивает деятельность МККК по оказанию гуманитарной поддержки населению, проживающему вдоль линии армяно-азербайджанского фронта, а также сбору биологических образцов у семей лиц, пропавших без вести.
Министр подчеркнул необходимость продолжения подобного сотрудничества и в будущем.
Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и МККК.
Ф.Исазаде
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