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28.02.2018 11:37

Два клиента AccessBank заработали "iPhone X"

Стали известны имена победителей кампании "Выгодно, как ни крути!", проводимой AccessBank с 27-го наября 2017-го года по 31 января 2018-го года. Церемония вручения призов состоялась сегодня в головном офисе банка.

Победителями кампании стали два владельца платежных карт AccessBank, которые осуществили наибольшее количество и наибольшую сумму безналичных транзакций в период действия кампании. Каждый из них получил в качестве подарка iPhone X.

Комментируя итоги, директор департамента Маркетинга/Корпоративного банкинга Гюнай Джалилова отметила успех кампании "Выгодно, как ни крути!": "Как вы знаете, в рамках кампании карты Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Classic и Visa Gold предоставлялись клиентам с 50%-ой скидкой. Наряду с тем, что клиенты могли приобрести пластиковые карты за полцены, они получили шанс выиграть iPhone X. В результате, в течение этого периода число выпущенных платежных карт значительно возросло. Очень радует, что представленные банком условия вызвали большой интерес со стороны клиентов. Главной целью проведения данной кампании является стимулирование безналичных расчетов в стране и мы продолжим мероприятия в данном направлении".

Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 млн. манатов, что является 100% иностранным капиталом и принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются: Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]