Baku Card будет выпущена в обращение в ближайшие месяцы - Pasha Travel

Выпуск в обращение карты "Baku Card" планируется в течение ближайших нескольких месяцев, заявил генеральный директор по операциям компании Pasha Travel Флориан Сенгстшмидт журналистам в среду.

"Baku Card будет трех видов: сроком действия в течение 24 часов (стоимостью 35 манатов), на 72 часа (стоимостью 60 манатов) и на неделю (стоимостью 90 манатов). Подобные карты не новинка, они существуют во многих городах мира и мы решили, что в Баку тоже должна быть такая же карта. Выпуск в обращение "Baku Card" планируется в течение ближайших нескольких месяцев. Причем будут выпущены несколько тысяч карт каждого из трех видов ",- сказал Ф.Сенгстшмидт.

Он также сообщил, проект "Baku Card" полностью будет финансироваться со стороны Pasha Travel. Карта рассчитана на жителей Баку и туристов, поскольку основной турпоток в Азербайджан приходится на столицу.

"Однако, в перспективе использование этой карты может быть расширено на туристические регионы страны, такие как Шеки, Габала",- отметил Ф.Сенгстшмидт.

Национальное Бюро пропаганды туризма (НБПТ), Бакинское транспортное агентство (БТА) и туристическая компания Pasha Travel в среду подписали Меморандум о создании первой и единственной в Азербайджане официальной картой города Баку "Baku Card".

Как сообщалось, владельцы карты смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также бесплатно или со скидкой посещать музеи и культурные центры. Кроме того, владельцы Baku Card смогут воспользоваться различными скидками и специальными предложениями в магазинах, кафе, ресторанах и в других различных местах».

Как ожидается, выпуск "Baku Card" повысит интерес туристов к Азербайджану.

Н.Аббасова