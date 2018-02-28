Baku Card будет выпущена в обращение в ближайшие месяцы - Pasha Travel

Выпуск в обращение карты "Baku Card" планируется в течение ближайших нескольких месяцев, заявил генеральный директор по операциям компании Pasha Travel Флориан Сенгстшмидт журналистам в среду.
"Baku Card будет трех видов: сроком действия в течение 24 часов (стоимостью 35 манатов), на 72 часа (стоимостью 60 манатов) и на неделю (стоимостью 90 манатов). Подобные карты не новинка, они существуют во многих городах мира и мы решили, что в Баку тоже должна быть такая же карта. Выпуск в обращение "Baku Card" планируется в течение ближайших нескольких месяцев. Причем будут выпущены несколько тысяч карт каждого из трех видов ",- сказал Ф.Сенгстшмидт.
Он также сообщил, проект "Baku Card" полностью будет финансироваться со стороны Pasha Travel. Карта рассчитана на жителей Баку и туристов, поскольку основной турпоток в Азербайджан приходится на столицу.
"Однако, в перспективе использование этой карты может быть расширено на туристические регионы страны, такие как Шеки, Габала",- отметил Ф.Сенгстшмидт.
Национальное Бюро пропаганды туризма (НБПТ), Бакинское транспортное агентство (БТА) и туристическая компания Pasha Travel в среду подписали Меморандум о создании первой и единственной в Азербайджане официальной картой города Баку "Baku Card".
Как сообщалось, владельцы карты смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также бесплатно или со скидкой посещать музеи и культурные центры. Кроме того, владельцы Baku Card смогут воспользоваться различными скидками и специальными предложениями в магазинах, кафе, ресторанах и в других различных местах».
Как ожидается, выпуск "Baku Card" повысит интерес туристов к Азербайджану.
Н.Аббасова
НАТО обучает азербайджанских военных проведению поисково-спасательных операций в ходе войны
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Египта в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении женевских конвенций гуманитарного права
SOCAR летом 2018г введет в строй карбамидный завод в Сумгайыте
На SOCAR Polymer осуществлен тестовый пуск производства полипропилена
BP и SOCAR Turkey Enerji заключили лицензионное соглашение по предоставлению технологий PTA
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Президент Алиев находится с визитом в Мингячевире
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Грузинский президент помиловал почти 120 заключенных
Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыл свои двери после трех дней протеста представителей христианских конфессий
Президент Афганистана призвал талибов к мирному диалогу, пообещав признать их политической группой
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка РИКЦ
В Баку прошла встреча, посвящённая 235-летию Василия Жуковского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»