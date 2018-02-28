В Тертерском районе заложили фундамент нового Олимпийского спортивного комплекса

Церемония закладки фундамента нового Олимпийского спортивного комплекса (ОСК) состоялось в среду в Тертерском районе Азербайджана, сообщает министерство молодежи и спорта (ММС).
Министр молодежи и спорта Азад Рагимов, выступивший на мероприятии, отметил, что в настоящий момент в республике функционируют 43 ОСК. «Сегодня заложен фундамент 44-го ОСК. В текущем году в эксплуатацию будут сданы еще два комплекса – в Ленкаранском и Бейлаганском районах», - сказал А.Рагимов.
Комплекс в Тертере планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году.
Проект ОСК в Тертере был разработан компанией ООО «ArchiCo». К строительству комплекса привлечена местная компания ООО «Xezer inshaat». Для строительства комплекса Исполнительная власть Тертерского района выделила земельный участок площадью 4 га.
ОСК будет включать плавательный бассейн, залы для борьбы, бокса и тренажеров, футбольный стадион, площадку для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также гостиницу на 54 места.
Ф.Исазаде
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