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Спорт 28.02.2018 12:13

В Тертерском районе заложили фундамент нового Олимпийского спортивного комплекса

Церемония закладки фундамента нового Олимпийского спортивного комплекса (ОСК) состоялось в среду в Тертерском районе Азербайджана, сообщает министерство молодежи и спорта (ММС).

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов, выступивший на мероприятии, отметил, что в настоящий момент в республике функционируют 43 ОСК. «Сегодня заложен фундамент 44-го ОСК. В текущем году в эксплуатацию будут сданы еще два комплекса – в Ленкаранском и Бейлаганском районах», - сказал А.Рагимов.

Комплекс в Тертере планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году.

Проект ОСК в Тертере был разработан компанией ООО «ArchiCo». К строительству комплекса привлечена местная компания ООО «Xezer inshaat». Для строительства комплекса Исполнительная власть Тертерского района выделила земельный участок площадью 4 га.

ОСК будет включать плавательный бассейн, залы для борьбы, бокса и тренажеров, футбольный стадион, площадку для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также гостиницу на 54 места.

Ф.Исазаде

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Тэги: КОМПЛЕКС, ФУНДАМЕНТ, ЗАКЛАДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]