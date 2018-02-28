BP и SOCAR Turkey Enerji заключили лицензионное соглашение по предоставлению технологий PTA

Компании ВР и SOCAR Turkey Enerji (турецкая «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана) заключили лицензионное соглашение, согласно которому ВР предоставит технологию производства очищенной терефталевой кислоты (PTA) последнего поколения, говорится в сообщении британской компании.
"SOCAR Turkey Enerji намерена использовать эту технологию на своей новой установке мощностью 900 тыс. тонн PTA в год на полуострове Алиага в Турции. Ожидается, что установка будет введена в эксплуатацию к 2023 году после принятия окончательного инвестиционного решения" – отмечается в сообщении.
«Технология PTA BP Petrochemicals значительно снижает капитальные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями PTA. Технология более энергоэффективна, использует меньше воды и производит меньше твердых отходов», - подчеркивается в сообщении.
SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" SOCAR - ИФ-Аз) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding.
SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).
Мощность НПЗ составит 10 млн тонн нефти в год. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Ввод завода в строй планируется в 2018 году.
Б.Рустамбеков
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