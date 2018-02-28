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Дальнее зарубежье 28.02.2018 17:16

Полиция Чехии задержала выдававшего себя за исламского экстремиста пожилого чеха

Полиция Чехии задержала 70-летнего мужчину, который организовал две аварии на железнодорожных путях и назвал себя в полиции исламским экстремистом, чтобы вызвать негативное отношение к мусульманам, сообщает в среду местная газета "Лидове новины".

"Правонарушитель - гражданин Чехии, который хотел вызывать ненависть к мигрантам, исповедующим ислам, и спровоцировать волнения", - говорится в заявлении прокурора Марека Бодлака.

Мужчина в начале июня и в конце июля 2017 года повалил деревья на железнодорожные пути рядом с крупным городом Млада-Болеслав, а рядом с ними оставил листовки с сообщениями, содержавшими угрозы на арабском языке.

Полиция арестовала мужчину на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ГРАЖДАНИН, ЭКСТРЕМИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]