Полиция Чехии задержала выдававшего себя за исламского экстремиста пожилого чеха

Полиция Чехии задержала 70-летнего мужчину, который организовал две аварии на железнодорожных путях и назвал себя в полиции исламским экстремистом, чтобы вызвать негативное отношение к мусульманам, сообщает в среду местная газета "Лидове новины".

"Правонарушитель - гражданин Чехии, который хотел вызывать ненависть к мигрантам, исповедующим ислам, и спровоцировать волнения", - говорится в заявлении прокурора Марека Бодлака.

Мужчина в начале июня и в конце июля 2017 года повалил деревья на железнодорожные пути рядом с крупным городом Млада-Болеслав, а рядом с ними оставил листовки с сообщениями, содержавшими угрозы на арабском языке.

Полиция арестовала мужчину на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас.