Президент Ирана заявил о готовности обсуждать вопросы безопасности с соседями в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности Тегерана обсуждать вопросы региональной безопасности с соседями по Персидскому заливу, если в диалог не вмешаются иные государства.

"Нам (Ирану и его соседям - ИФ) не нужны иностранцы, чтобы обеспечивать безопасность региона. Когда дело касается мер обеспечения безопасности, мы готовы говорить с нашими соседями и друзьями, без присутствия иностранцев", - заявил Х.Рухани в среду в эфире государственного телевидения.