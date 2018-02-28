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Регион 28.02.2018 17:28

Президент Ирана заявил о готовности обсуждать вопросы безопасности с соседями в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности Тегерана обсуждать вопросы региональной безопасности с соседями по Персидскому заливу, если в диалог не вмешаются иные государства.

"Нам (Ирану и его соседям - ИФ) не нужны иностранцы, чтобы обеспечивать безопасность региона. Когда дело касается мер обеспечения безопасности, мы готовы говорить с нашими соседями и друзьями, без присутствия иностранцев", - заявил Х.Рухани в среду в эфире государственного телевидения.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]