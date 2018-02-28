Немецкие военные после Мюнхенской конференции заправили самолет главы МИД Ирана, так как в аэропорту отказывались из-за санкций - СМИ

Министерство обороны Германии заявило, что ранее в феврале провело заправку самолета министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа после Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
Самолет министра должен был вылететь из Мюнхена 18 февраля, однако его отказались заправлять в аэропорту баварской столицы из-за опасений нарушить санкционный режим в отношении Ирана.
"Бундесвер предоставил помощь в аэропорту Мюнхена 18 февраля", - заявили в Минобороны ФРГ.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что за неделю до Мюнхенской конференции представители аэропорта Мюнхена предупредили власти Ирана, что не смогут заправить самолет Дж.Зарифа после того, как он прибудет в Германию из Индии. Представители аэропорта заявили, что они не могут купить топливо для самолета местных компаний, так как они опасаются санкций США.
В аэропорту представителям Ирана предложили привести топливо с собой или направится для заправки в Вену. Иран отверг эти предложения и обратился за помощью к председателю конференции Вольфгангу Ишингеру, пишут СМИ. В конце концов, Минобороны Германии согласилось на заправку иранского самолета.
В Баку обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере военного образования между Минобороны Азербайджана и НАТО
Президенты Македонии, Албании, Черногории и Молдовы в марте посетят Азербайджан для участия в Бакинском форуме
Правом голоса на выборах президента Азербайджана обладают около 5,2 млн человек –ЦИК
Норвежская Awilco сделала первый для всей отрасли с 2014г заказ на морскую буровую установку
Греция ослабила ограничения на движение капитала, действовавшие с 2015 года
OMV продает добывающий бизнес в Пакистане компании Dragon Prime Hong Kong за 157 млн евро
Президент Алиев утвердил Госпрограмму до 2023г по лечению, профилактике и борьбе с рассеянным склерозом
Президент Алиев утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства до 2023гг.
Президент Алиев распорядился о повышении зарплаты работникам учебных заведений
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Подкинь шапку Bakcell и получи подарок! Беспрецедентная кампания по случаю Новруз байрамы!
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка РИКЦ
В Баку прошла встреча, посвящённая 235-летию Василия Жуковского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»