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Дальнее зарубежье 28.02.2018 17:58

Немецкие военные после Мюнхенской конференции заправили самолет главы МИД Ирана, так как в аэропорту отказывались из-за санкций - СМИ

Министерство обороны Германии заявило, что ранее в феврале провело заправку самолета министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа после Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Самолет министра должен был вылететь из Мюнхена 18 февраля, однако его отказались заправлять в аэропорту баварской столицы из-за опасений нарушить санкционный режим в отношении Ирана.

"Бундесвер предоставил помощь в аэропорту Мюнхена 18 февраля", - заявили в Минобороны ФРГ.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что за неделю до Мюнхенской конференции представители аэропорта Мюнхена предупредили власти Ирана, что не смогут заправить самолет Дж.Зарифа после того, как он прибудет в Германию из Индии. Представители аэропорта заявили, что они не могут купить топливо для самолета местных компаний, так как они опасаются санкций США.

В аэропорту представителям Ирана предложили привести топливо с собой или направится для заправки в Вену. Иран отверг эти предложения и обратился за помощью к председателю конференции Вольфгангу Ишингеру, пишут СМИ. В конце концов, Минобороны Германии согласилось на заправку иранского самолета.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИРАН, МИНИСТР, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]