Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на уровне "BB+", отмечается в сообщении агентства.

Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативный".

"Фонд получает устойчивое финансирование от правительства Азербайджана с момента своего создания. По состоянию на конец 2017 года совокупные средства, привлеченные от правительства, составили 366 млн. манатов", - отмечается в сообщении агентства.

В 2018 году правительство Азербайджана намерено вложить 100 млн манатов в капитал фонда. Кроме этого, фонд планирует эмиссию облигаций на 200 млн манатов, а также получит 40 млн манатов от государства для покрытия субсидий по процентам на кредиты, предоставляемые малым и средним предприятиям.

Fitch полагает, что фонд продолжит пользоваться текущей государственной поддержкой в ​​среднесрочной перспективе.

"Fitch рассматривает роль фонда как стратегически важного для реализации государственной жилищной политики, поскольку предоставление доступного жилья является для Азербайджана приоритетным направлением. Фонд является единственным субъектом, предоставляющим субсидируемые ипотечные кредиты в республике. По оценкам, на фонд приходится 40% кредитов на покупку недвижимости в Азербайджане", - подчеркивается в сообщении.

После реорганизации, в декабре 2017 года фонд получил право предоставлять гарантии по кредитам и субсидировать процентные ставки по кредитам, выдаваемым местными банками для МСП с целью стимулирования инвестиций в этот сектор и стимулирования экономического роста. "Новая роль фонда в качестве источника кредитных гарантий увеличит риск на случай непредвиденных обстоятельств. По мнению Fitch, новую модель миссии фонда еще предстоит протестировать, так как пока банковский сектор Азербайджана остается хрупким", - отмечается в пресс-релизе.

Fitch позитивно оценивает финансовое состояние фонда. На конец 2017 года денежные средства, размещение в банках и инвестиции в государственные ценные бумаги составили 252 млн. манатов, что соответствовало 47% непогашенных облигаций (выпущенных фондом - ИФ).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов