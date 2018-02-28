ASA предлагает внедрить процедуру медиации на страховом рынке Азербайджана

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) планирует внедрить процедуру медиации на страховом рынке, говорится в сообщении Ассоциации.
«Наблюдательный Совет ASA в ходе заседания в среду обсудил вопросы формирования комитетов Ассоциации и организации процедуры медиации на страховом рынке Азербайджана. По итогам заседания Совет принял решение о формировании системы медиации по модели, основанной на изучении международного опыта для применения впервые на страховом рынке Азербайджана досудебного урегулирования спорных вопросов», - отмечается в информации.
Также в рамках заседания НС были обсуждены вопросы утверждения структуры и штатного расписания ASA на 2018 год, привлечения других профессиональных игроков страхового рынка в члены организации, расширения тренингов и перспективы развития рынка страхования.
«НС принял решение об увеличении числа тренингов, организуемых по различным направлениям сектора страхования и о повышении их эффективности, а также об организации тренингов по наиболее востребованным сферам», - подчеркивается в информации.
ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания АСА является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.
В настоящее время руководство ASA осуществляет Наблюдательный совет.
Н.Аббасова
В Баку обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере военного образования между Минобороны Азербайджана и НАТО
Президенты Македонии, Албании, Черногории и Молдовы в марте посетят Азербайджан для участия в Бакинском форуме
Правом голоса на выборах президента Азербайджана обладают около 5,2 млн человек –ЦИК
Президент Алиев утвердил Госпрограмму до 2023г по лечению, профилактике и борьбе с рассеянным склерозом
Президент Алиев утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства до 2023гг.
Президент Алиев распорядился о повышении зарплаты работникам учебных заведений
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Прогнозы роста ВВП Аргентины на 2018г могут быть пересмотрены из-за засухи
Порошенко заявил, что впервые украинские олигархи не имеют влияния на президента
Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украине - Минфин
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Подкинь шапку Bakcell и получи подарок! Беспрецедентная кампания по случаю Новруз байрамы!
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка РИКЦ
В Баку прошла встреча, посвящённая 235-летию Василия Жуковского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»