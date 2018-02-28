ASA предлагает внедрить процедуру медиации на страховом рынке Азербайджана

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) планирует внедрить процедуру медиации на страховом рынке, говорится в сообщении Ассоциации.

«Наблюдательный Совет ASA в ходе заседания в среду обсудил вопросы формирования комитетов Ассоциации и организации процедуры медиации на страховом рынке Азербайджана. По итогам заседания Совет принял решение о формировании системы медиации по модели, основанной на изучении международного опыта для применения впервые на страховом рынке Азербайджана досудебного урегулирования спорных вопросов», - отмечается в информации.

Также в рамках заседания НС были обсуждены вопросы утверждения структуры и штатного расписания ASA на 2018 год, привлечения других профессиональных игроков страхового рынка в члены организации, расширения тренингов и перспективы развития рынка страхования.

«НС принял решение об увеличении числа тренингов, организуемых по различным направлениям сектора страхования и о повышении их эффективности, а также об организации тренингов по наиболее востребованным сферам», - подчеркивается в информации.

ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания АСА является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.

В настоящее время руководство ASA осуществляет Наблюдательный совет.

Н.Аббасова