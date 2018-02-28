Переизбранный на пост президента Кипра Никос Анастасиадис принес присягу

Никос Анастасиадис, добившийся переизбрания на пост президента Кипра, в среду приведен к присяге, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Н.Анастасиадис заявил, что это будет его последний срок на посту главы государства, и он не намерен баллотироваться на следующих выборах.

Новое правительство начнет работу в четверг, когда присягу примут 11 членов кабинета министров Кипра.

Второй тур президентских выборов на Кипре прошел 4 февраля. Во втором раунде Н.Анастасиадис получил практически 56% голосов, его соперник, кандидат от коммунистов Ставрос Малас - около 44%.