Переизбранный на пост президента Кипра Никос Анастасиадис принес присягу

Никос Анастасиадис, добившийся переизбрания на пост президента Кипра, в среду приведен к присяге, сообщает в среду агентство ЭФЭ.
Н.Анастасиадис заявил, что это будет его последний срок на посту главы государства, и он не намерен баллотироваться на следующих выборах.
Новое правительство начнет работу в четверг, когда присягу примут 11 членов кабинета министров Кипра.
Второй тур президентских выборов на Кипре прошел 4 февраля. Во втором раунде Н.Анастасиадис получил практически 56% голосов, его соперник, кандидат от коммунистов Ставрос Малас - около 44%.
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