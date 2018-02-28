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Дальнее зарубежье 28.02.2018 18:15

Переизбранный на пост президента Кипра Никос Анастасиадис принес присягу

Никос Анастасиадис, добившийся переизбрания на пост президента Кипра, в среду приведен к присяге, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Н.Анастасиадис заявил, что это будет его последний срок на посту главы государства, и он не намерен баллотироваться на следующих выборах.

Новое правительство начнет работу в четверг, когда присягу примут 11 членов кабинета министров Кипра.

Второй тур президентских выборов на Кипре прошел 4 февраля. Во втором раунде Н.Анастасиадис получил практически 56% голосов, его соперник, кандидат от коммунистов Ставрос Малас - около 44%.

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Тэги: КИПР, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]