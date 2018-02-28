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Транспорт и связь 28.02.2018 17:18

Azercell в 2017г инвестировал в телекоммуникационный сектор Азербайджана около $25 млн

Инвестиции компании "Azercell Telecom" в 2017 году в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана составили $24 млн 610,152 тыс., говорится в сообщении компании.

"Суммарный объем инвестиций за 21 год деятельности компании в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана составили $1 млрд 467,779 млн, в том числе в 2017 году - $24 млн 610,152 тыс.", - отмечается в сообщении компании.

В 1996-2017гг инвестиции Azercell на реализацию социальных проектов составили $18 млн 718,649 тыс., из которых в 2017 году - свыше $1 млн.

На развитие человеческих ресурсов в 2017 году компанией вложено $853,7 тыс., в 1996-2017гг – $23 млн 338,153 тыс.

"Налоговые отчисления компании в госбюджет Азербайджана за 21 год составили 1 млрд 637,5 млн, в том числе в 2017 году - 179,7 млн манатов", - отмечается в информации.

«Azercell в прошлом году сохранила лидерские позиции на телекоммуникационном рынке Азербайджана с долей рынка 48,2%. Самый высокий показатель индекса лояльности NPS (индекса определения приверженности клиента компании) по стране – 63% принадлежит Azercell»,- отмечается в сообщении.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года и в настоящее время входит в группу TeliaSonera. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERCELL, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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