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СНГ 28.02.2018 18:34

Порошенко предложил зафиксировать в Конституции Украины ориентацию страны на ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко предлагает зафиксировать в преамбуле Конституции перспективы европейской и евроатлантической интеграции страны.

"Наша команда обсуждает идею заякорить в Конституции европейскую и евроатлантической интеграцию Украины", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы - 2018" в среду в Киеве.

Глава государства добавил, что эти положения могут быть зафиксированы в преамбуле Основного закона.

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Тэги: УКРАИНА, КОНСТИТУЦИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]