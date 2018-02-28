Порошенко предложил зафиксировать в Конституции Украины ориентацию страны на ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко предлагает зафиксировать в преамбуле Конституции перспективы европейской и евроатлантической интеграции страны.

"Наша команда обсуждает идею заякорить в Конституции европейскую и евроатлантической интеграцию Украины", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы - 2018" в среду в Киеве.

Глава государства добавил, что эти положения могут быть зафиксированы в преамбуле Основного закона.