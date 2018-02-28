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Дальнее зарубежье 28.02.2018 18:43

В Финском заливе спасли 16 рыбаков

В Ломоносовском районе Ленинградской области на льду Финского залива проводится спасательная операция, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поступил сигнал о том, что в районе деревни Большая Ижора группа рыбаков нуждается в помощи спасателей. В настоящий момент ведутся работы по спасению людей", - отметил собеседник агентства.

Ранее в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в акватории Финского залива в районе населенного пункта Лебяжье Ломоносовского района группа рыбаков-любителей не может самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины. "В 16.00 16 человек были доставлены на берег", - сообщила пресс-служба.

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Тэги: РОССИЯ, РЫБАКИ, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]