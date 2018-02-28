В Финском заливе спасли 16 рыбаков

В Ломоносовском районе Ленинградской области на льду Финского залива проводится спасательная операция, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поступил сигнал о том, что в районе деревни Большая Ижора группа рыбаков нуждается в помощи спасателей. В настоящий момент ведутся работы по спасению людей", - отметил собеседник агентства.

Ранее в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в акватории Финского залива в районе населенного пункта Лебяжье Ломоносовского района группа рыбаков-любителей не может самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины. "В 16.00 16 человек были доставлены на берег", - сообщила пресс-служба.