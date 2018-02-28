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Дальнее зарубежье 28.02.2018 19:04

Европейские либералы предложили для ЕС стратегию "взаимодействие с оговорками" с Россией

Проект стратегии по размораживанию отношений Евросоюза с Россией предложили либералы и демократы - четвертая по величине политическая группа Европарламента.

Лидер Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) Ги Верхофстадт, выступая в среду на конференции в Европарламенте, назвал эту стратегию "взаимодействие с оговорками" (conditional engagement).

Она означает в какой-то степени поворот в 70-е годы прошлого века, к Хельсинкскому акту, но ставит особый акцент на взаимодействии с гражданским обществом России, включая безвизовый режим для граждан РФ, не затронутых санкциями.

Стратегия должна быть основана на трех основных элементах: мире и безопасности на основе принципов ОБСЕ, политическом и экономическом взаимодействии на основе предсказуемой инвестиционной среды и верховенстве права, сотрудничестве в решении глобальных проблем.

"Евросоюзу нужно нечто большее, чем общая позиция по санкциям. Нам нужна проактивная стратегия вывода отношений между ЕС и Россией из нынешнего тупика и мотивации России к переходу к более ответственному поведению", - сказал Г.Верхофстадт.

"Мы должны быть жесткими в отношении коррумпированных российских чиновников, но следить за тем, чтобы законопослушные граждане России не были наказаны санкциями, направленными против режима", - продолжал он.

Первым элементом, поддерживающим эту стратегию, лидер либералов и демократов ЕС назвал поддержку российских граждан и гражданского общества. В частности, страны ЕС должны договориться об одностороннем облегчении выдачи виз российским гражданам, не входящим в санкционные списки, и возобновление переговоров о безвизовом режиме, какой существует у ЕС с Украиной, Грузией и Молдавией. При этом визовая либерализация обусловлена теми же реформами, что и для этих стран.

Предлагается активизировать культурные и научные обмены с Россией, контакты между общественными организациями, поддержку плюрализма в русскоязычном медиапространстве.

В конференции "Перспективы для отношений ЕС-Россия" участвовали депутаты Европарламента, эксперты, преподаватели и студенты университетов.

О своем видении положения в России рассказали российский оппозиционер Алексей Навальный (по скайпу), генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, член федерального совета Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" Станислав Андрейчук, профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер и др.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, СТРАТЕГИЯ


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