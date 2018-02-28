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СНГ 28.02.2018 19:16

Порошенко хочет обсудить на высшем уровне в "нормандском формате" вопрос о введении миротворцев ООН на восток Украины

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что после президентских выборов в России возобновятся переговоры на высшем уровне в "нормандском формате" по вопросу введения миротворческой миссии ООН на территории Донбасса.

"Мы собираемся обсудить этот вопрос на разных уровнях "нормандского формата". В ближайшее время состоится встреча дипсоветников. После выборов (президента Российской Федерации - ИФ), я надеюсь, нам будет что обсудить и на высшем уровне, и я буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворцев, поскольку сегодня это единственный вариант, которым можно остановить убийство украинцев", - заявил П.Порошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Участниками "нормандского формата" являются Украина, Россия, Германия, Франция.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, МИРОТВОРЦЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]