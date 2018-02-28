Президент Украины Петр Порошенко надеется, что после президентских выборов в России возобновятся переговоры на высшем уровне в "нормандском формате" по вопросу введения миротворческой миссии ООН на территории Донбасса.

"Мы собираемся обсудить этот вопрос на разных уровнях "нормандского формата". В ближайшее время состоится встреча дипсоветников. После выборов (президента Российской Федерации - ИФ), я надеюсь, нам будет что обсудить и на высшем уровне, и я буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворцев, поскольку сегодня это единственный вариант, которым можно остановить убийство украинцев", - заявил П.Порошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Участниками "нормандского формата" являются Украина, Россия, Германия, Франция.