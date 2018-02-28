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Это интересно 28.02.2018 17:57

Levi Strauss заменит людей роботами в финишном дизайне джинсов

Американский производитель одежды Levi Strauss начал задействовать роботов в процессе придания окончательного вида выпускаемым джинсам - создания эффектов потертости и поношенности, дырок и так далее, пишет газета Financial Times.

Компания рассчитывает, что к 2020 году роботы, способные производить соответствующие действия с помощью лазера, заменят практически всех работников, осуществляющих в настоящее время эти процессы, являющиеся трудоемкими и, в некоторых случаях, вредными для здоровья.

Цель изменений - уменьшение отходов, расходов, а также сокращение длительности процесса придания джинсам окончательного вида в соответствии с различными вариантами дизайна.

Levi Strauss, являющаяся частной компанией, не раскрывает данных, какой объем средств она намерена инвестировать в эту программу.

По словам главного исполнительного директора Levi Strauss Чипа Берга, возглавившего компанию в 2011 году, использование роботов является будущим производства джинсов.

Роботам, декорирующим джинсы с помощью лазера, на каждую пару требуется 90 секунд, а чтобы добиться того же эффекта вручную, приходится затратить порядка 6-8 минут.

В дальнейшем Levi Strauss рассчитывает поставлять подрядчикам для выполнения финишных работ модели джинсов трех базовых оттенков - светлого, среднего и темного, с тем, чтобы в дальнейшем они с помощью лазера могли придать им окончательный вид в соответствии с порядка 1 тыс. различных видов дизайна, заявил вице-президент Levi Strauss Барт Сайтс, отвечающий в компании за инновации.

Подобная линия уже работает в Неваде, куда дизайнеры Levi Strauss направляют цифровые файлы, служащие основой для создания окончательного декора роботами.

Внедрение роботов в производственных процесс показывает растущую роль автоматизации производства в 21-м веке, пишет FT. Это, как ожидается, приведет к росту конкуренции среди рабочих отрасли в развивающихся странах, таких как Бангладеш или Мексика.

Согласно данным Международной организации труда, более 40 млн людей задействованы в сфере производства одежды лишь в развивающихся странах Азии.

Levi Strauss, имеющая 135-летнюю историю, продает ежегодно порядка 150 млн пар джинсов. В 2017 году компания сократила прибыль на 3% - до $281 млн, увеличив выручку на 8%, до $4,9 млрд.

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Тэги: США, ДЖИНСЫ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]