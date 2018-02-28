Levi Strauss заменит людей роботами в финишном дизайне джинсов

Американский производитель одежды Levi Strauss начал задействовать роботов в процессе придания окончательного вида выпускаемым джинсам - создания эффектов потертости и поношенности, дырок и так далее, пишет газета Financial Times.
Компания рассчитывает, что к 2020 году роботы, способные производить соответствующие действия с помощью лазера, заменят практически всех работников, осуществляющих в настоящее время эти процессы, являющиеся трудоемкими и, в некоторых случаях, вредными для здоровья.
Цель изменений - уменьшение отходов, расходов, а также сокращение длительности процесса придания джинсам окончательного вида в соответствии с различными вариантами дизайна.
Levi Strauss, являющаяся частной компанией, не раскрывает данных, какой объем средств она намерена инвестировать в эту программу.
По словам главного исполнительного директора Levi Strauss Чипа Берга, возглавившего компанию в 2011 году, использование роботов является будущим производства джинсов.
Роботам, декорирующим джинсы с помощью лазера, на каждую пару требуется 90 секунд, а чтобы добиться того же эффекта вручную, приходится затратить порядка 6-8 минут.
В дальнейшем Levi Strauss рассчитывает поставлять подрядчикам для выполнения финишных работ модели джинсов трех базовых оттенков - светлого, среднего и темного, с тем, чтобы в дальнейшем они с помощью лазера могли придать им окончательный вид в соответствии с порядка 1 тыс. различных видов дизайна, заявил вице-президент Levi Strauss Барт Сайтс, отвечающий в компании за инновации.
Подобная линия уже работает в Неваде, куда дизайнеры Levi Strauss направляют цифровые файлы, служащие основой для создания окончательного декора роботами.
Внедрение роботов в производственных процесс показывает растущую роль автоматизации производства в 21-м веке, пишет FT. Это, как ожидается, приведет к росту конкуренции среди рабочих отрасли в развивающихся странах, таких как Бангладеш или Мексика.
Согласно данным Международной организации труда, более 40 млн людей задействованы в сфере производства одежды лишь в развивающихся странах Азии.
Levi Strauss, имеющая 135-летнюю историю, продает ежегодно порядка 150 млн пар джинсов. В 2017 году компания сократила прибыль на 3% - до $281 млн, увеличив выручку на 8%, до $4,9 млрд.
В Баку обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере военного образования между Минобороны Азербайджана и НАТО
Президенты Македонии, Албании, Черногории и Молдовы в марте посетят Азербайджан для участия в Бакинском форуме
Правом голоса на выборах президента Азербайджана обладают около 5,2 млн человек –ЦИК
Норвежская Awilco сделала первый для всей отрасли с 2014г заказ на морскую буровую установку
Греция ослабила ограничения на движение капитала, действовавшие с 2015 года
OMV продает добывающий бизнес в Пакистане компании Dragon Prime Hong Kong за 157 млн евро
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Прогнозы роста ВВП Аргентины на 2018г могут быть пересмотрены из-за засухи
Порошенко заявил, что впервые украинские олигархи не имеют влияния на президента
Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украине - Минфин
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Подкинь шапку Bakcell и получи подарок! Беспрецедентная кампания по случаю Новруз байрамы!
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка РИКЦ
В Баку прошла встреча, посвящённая 235-летию Василия Жуковского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»