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СНГ 28.02.2018 19:31

Миротворцы ООН должны быть размещены в Донбассе на приемлемых для Киева условиях - Порошенко

Украина намерена настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе на приемлемых условиях, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем придерживаться минских договоренностей и настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на приемлемых для Украины условиях", - заявил П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018" в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что миротворцы являются важной составляющей восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]