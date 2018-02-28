Миротворцы ООН должны быть размещены в Донбассе на приемлемых для Киева условиях - Порошенко

Украина намерена настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе на приемлемых условиях, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем придерживаться минских договоренностей и настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на приемлемых для Украины условиях", - заявил П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018" в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что миротворцы являются важной составляющей восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.