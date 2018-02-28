Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украине - Минфин

Европейская комиссия (ЕК) утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине, сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.
"Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи Украине. Это важный шаг для поддержки реформ в стране и обеспечения финансовой стабильности", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Объем новой программы, а также срок ее действия ни министр, ни возглавляемое им ведомство, пока не уточняет.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2017 года заявил о достижении договоренности относительно новой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2018-2019 годы.
Ранее в Минфин оценивал объем новой программы в EUR1,8 млрд. Это соответствует объему одобренной в 2015 году макрофинансовой помощи ЕС, срок которой истек в январе 2018 года.
В рамках старой программы Украина получила два транша на общую сумму EUR1,2 млрд из предусмотренных EUR1,8 млрд. ЕК отказала в предоставлении третьего транша, поскольку власти страны выполнили только 17 из 21 предварительных условий.
"Четыре требования остались невыполненными. По этой причине Еврокомиссия не может осуществить выплату последнего транша", - прокомментировала ЕК.
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