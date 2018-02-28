Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года

Дорогие мои, соотечественники. Многие из нас в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе вынуждены были покинуть родной наш Азербайджан. Оказавшиеся беженцами, мы разъехались по всему миру. Наше обращение касается трагических событий 30-летней давности, произошедших в городе Сумгаите. По моему мнению, в конце 1980-ых годов воспользовавшиеся слабостью центральной власти СССР, а также политическим параличом и неспособностью контролировать ситуацию руководителями двух республик, националистические круги и авантюристы из Армении, а также присоединившаяся к ним небольшая часть карабахских армян, смогли обманным путем склонить на свою сторону часть населения Нагорного Карабаха.

Начались массовые изгнание азербайджанцев с Армении и Нагорного Карабаха. Все это привело к трагедии в городе Сумгайыт и к дальнейшему массовому исходу армян из Азербайджана. Далее последовали аналогические события и в других местах обеих республик. По вине части националистов в двух республиках, по сути нас, армян Азербайджана, подставили так называемые свои же «патриоты» - армянские сепаратисты. Мы лично не считали и не считаем этих авантюристов и проходимцев патриотами и не считаем их своими.

Дорогие соотечественники, давайте объективно, реально и честно проанализируем и оценим прошедшие годы. Что нам дал так называемый миацум? Достаток, благосостояние, уровень жизни улучшился? Это касается, в первую очередь, карабахцев. Почему многие из нас не остались в Карабахе и даже не переехали в Армению? Почему не переехали в Нагорный Карабах после завершения там военных действий в 1995 году? Большая часть из нас уехали в страны постсоветского пространства или же в другие страны. Подумайте над этим? У каждого из вас свое мнение, и мы ни в коем случае не хотим вам навязывать свое мнение.

Не мы, которые искренне хотят и налаживают отношения с азербайджанской стороной, являемся предателями интересов армянского народа и карабахцев. Те, по чьей вине, десятки тысяч убиты и сотни тысяч стали беженцами, они являются предателями и преступниками. Поэтому думаю не стоит считать весь народ плохим только потому, что пару десятков тысяч представителей этого народа националисты. Это касается двух сторон. Плохих народов не бывает. Среди нас немало грамотных умных, интеллектуально развитых людей и мы можем и способны вести конструктивный диалог, находить компромиссное решение, налаживать отношения с близким для нас азербайджанским народом.

Трагические события в Сумгайте в феврале 1988 года, в Баку в январе 1990 года, в Ходжалы в феврале 1992 года и других населенных пунктах Азербайджана никогда не должны повториться. Светлая память жертв этих событий останутся в нашей памяти и в сердцах. Это наша общая боль.

Сопредседатель Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов, общественный активист Валерий Ерецян и группа карабахских армян